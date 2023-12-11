11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'de adayların belirlenmesi için kritik süreç başladı! Seçim Komisyonu toplanıyor

AK Parti'de adayların belirlenmesi için kritik süreç başladı! Seçim Komisyonu toplanıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2023 10:19
AK Parti 14 mayıs genel seçimlerinin hemen ardından başlattığı yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Bugün belediye başkan adaylarını belirlemek için kurulan aday belirleme komisyonu ilk toplantısını yapacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile CHP'li belediyeler mercek altına alınmıştı. Komisyon gelen ilk sonuçları değerlendirecek. A Haber muhabiri Ece Altuğ ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’in etkisiz hale getirdi
MİT'in etkisiz hale getirdi
Gazze için küresel grev çağrısı
Gazze için küresel grev çağrısı
Kripto para Meclis’e geliyor
Kripto para Meclis'e geliyor
Kulislerde neler konuşuluyor?
Kulislerde neler konuşuluyor?
Yavaş neden barınak sözünü tutmadı?
Yavaş neden barınak sözünü tutmadı?
Kritik süreç başladı! Seçim Komisyonu toplanıyor
Kritik süreç başladı! Seçim Komisyonu toplanıyor
Katil İsrail’in Gazze katliamında 66. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 66. gün
Akıllara ZARAR! İşte soykırımın modası
Akıllara ZARAR! İşte soykırımın modası
İnsanlık dışı görüntüler
İnsanlık dışı görüntüler
CHP ile görüşmeyin talimatı
"CHP ile görüşmeyin" talimatı
HEDEP’ten CHP’ye veto
HEDEP’ten CHP’ye veto
İşgalci İsrail neden KKTC’den toprak alıyor?
İşgalci İsrail neden KKTC'den toprak alıyor?
Daha Fazla Video Göster