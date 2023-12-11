AK Parti'de adayların belirlenmesi için kritik süreç başladı! Seçim Komisyonu toplanıyor

AK Parti 14 mayıs genel seçimlerinin hemen ardından başlattığı yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Bugün belediye başkan adaylarını belirlemek için kurulan aday belirleme komisyonu ilk toplantısını yapacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile CHP'li belediyeler mercek altına alınmıştı. Komisyon gelen ilk sonuçları değerlendirecek. A Haber muhabiri Ece Altuğ ayrıntıları aktardı.

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