16 Ocak 2024, Salı
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AK Parti'de aday tanıtımı 18 Ocak’ta! 48 ilin adayı Perşembe günü açıklanacak
AK Parti terör nedeniyle ertelenen aday tanıtım programını 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. 48 ilin adayını açıklayacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü de İstanbul'da olacak ve İstanbul'un ilçelerinde gösterilecek olan adayları kamuoyuna duyuracak.