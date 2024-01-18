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AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 08:39
AK Parti'nin şehit haberleri sebebiyle ertelenen aday tanıtım toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. Peki Başkan Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda hangi illerin adaylarının açıklanması bekleniyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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AK Parti’de aday tanıtım toplantısı bugün
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün
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