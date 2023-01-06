AK Parti’de aday mesaisi başlıyor! Başkan Erdoğan’dan AK Parti’ye seçim talimatı

AK Parti'de aday mesaisi başlıyor. Başkan Erdoğan da partisinin kurmaylarına "Seçim için hazırlıklara başlayın" talimatı verdi. 3 dönem kuralına takılan milletvekilleri hakkında da çalışmalar yapılırken, 100'e yakın milletvekilinin listeye girip giremeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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