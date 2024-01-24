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AK Parti'de aday mesaisi! Ankara'nın adayları bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 11:04
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru adım adım yaklaşılırken, AK Parti'de aday mesaisi sürüyor. İl adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, İstanbul'un ardından bugün de (24 Ocak 2024) Ankara'nın ilçe adaylarını açıklayacak. Ankara'da 20 ilçeden AK Parti, 5 ilçeden ise Cumhur İttifakı ortağı MHP aday çıkaracak.
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