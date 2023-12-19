AK Parti'de aday mesaisi! Aday tanıtımında kritik 15 Ocak detayı | AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı kim olacak?

Türkiye, yeni bir seçim sürecine girdi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti il il, ilçe ilçe aday belirleme sürecini sürdürürken; Başkan Erdoğan liderliğinde çalışmalar da sürüyor. Yerel seçimler öncesi MHP ile ittifak çalışmalarında da son noktanın Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrası konulması bekleniyor. Peki AK Parti'nin adayları kim olacak? AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında son gelişmeleri aktarırken, 15 Ocak tarihine dikkat çekti.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti'nin İstanbul'da çıkaracağı aday merak edilmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti'nin aday mesaisi ile ilgili detayları canlı yayında açıkladı. Akkuş, 15 Ocak tarihine dikkat çekti.

İşte Rüya Akkuş'un açıklamalarından öne çıkanlar

Ankara'da bu hafta önemli çünkü akıllardaki birçok soruya yanıt bulunacak diyebiliriz. Örneğin AK Parti-MHP heyetleri arasındaki görüşme dün itibarıyla tamamlandı. Heyetler 12'nci kez bir araya geldiler. Artık liderlerin son şeklini verebilmesi için de iş birliği taslağını oluşturdular.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Peki liderler ne zaman görüşecek? Bizler büyük bir olasılıkla bu görüşmenin çarşamba günü olmasını bekliyoruz. Ama değilse perşembe günü MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecekler. Ve söz konusu iş birliği taslağına son şeklini de vermiş olacaklar.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞ BİRLİĞİ

Peki bu zamana kadar nasıl bir anlaşma içerisinde oldular? 30 büyükşehirde bir iş birliği söz konusu. Bunlardan 28'inde AK Parti adayını çıkartacak gibi gözüküyor. MHP de AK Parti'nin adayını destekleyecek. Ama yine Mersin ve Manisa gibi illerde bu kez MHP'ye bırakılacak. Bu kez de AK Parti MHP'nin adayını desteklemiş olacak.





İSTANBUL VE ANKARA'DA İTTİFAK NASIL OLACAK?

Biraz da ilçeler bazına bakacak olursak örneğin İstanbul'da Beşiktaş ve Silivri'nin MHP'ye bırakılacağını görüyoruz. Diğer tüm ilçelerde MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek gibi gözüküyor. Ankara'da ise 2019'dan farklı bir tablo bizleri beklemeyecek. Ama burada daha önce AK Parti'de olan bir ilçenin MHP'ye bırakılması gibi bir durum söz konusu olabilecek ki zaten o ilçe eskiden de zaman zaman MHP'li bir ilçeydi. Dolayısıyla çok da büyük bir değişiklikten bahsetmediğimizin altını çizmekte fayda var diyebiliriz. Ama elbette son sözü liderler söylüyor olacak.

3 İL İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Bunun yanı sıra aday belirleme komisyonu da çalışmaları sürdürüyor elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Genel Merkez'de 3 ilin milletvekilleri ve beraberinde teşkilat başkanları ile bir araya gelecek. Bursa, Balıkesir ve Samsun illerine şu soru sorulacak: Kimi aday olarak görmek istersiniz? Oradan alınacak cevaplar önemli.

Tek başına elbette ki temayül bir gösterge değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan karar vereceği için de karara giden yolda önemli adımlarda bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Buna benzer temasları biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içerisinde de gerçekleştirmesini bekliyoruz. Hatta bu hafta bütün mesaisi nerdeyse Ankara'da ve hatta Genel Merkez'de geçiriyor olacak. Bu da önemli olan hususlardan bir tanesi.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki adaylar ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayının son haftasını işaret etmişti. Önümüzdeki hafta da yine AK Parti'nin grup toplantısı olacak Meclis'te. Dolayısıyla biz orada bilhassa 3 büyükşehir diyebilir aslında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı isimleri bazı adayları açıklamasını bekliyoruz. Ama çok daha büyük bir lansman, çok daha büyük bir kampanya süreci işletileceğini söylemek mümkün.





15 OCAK DETAYI

Tıpkı YSK nasıl ki 1 Ocak tarihi itibarıyla seçim takvimini başlatıyorsa, AK Parti de 1 Ocak itibarıyla artık sahaya inin ve çalışın diyecek. Kampanyanın lansmanı ise 15 Ocak tarihinde yapılacak. Burada hemen bir hususun altını çizelim; 15 Ocak tarihi önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak 1994 yılında İBB başkanlığına adaylığını açıklayarak siyaset sahnesine girmişti. Dolayısıyla kendisi 30 yıl sonra 2024 yılında kendi adaylarını yine 15 Ocak tarihinde açıklıyor olacak ki önemli hususlardan bir tanesi.

KAMPANYA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Peki AK Parti'nin sloganı, kampanya süreci nasıl işletilecek? AK Parti gerçek belediyecilik diyerek seçmenin karşısına çıkacak ve bu kapsamda 3 aşamalı bir süreçten bahsetmek mümkün. Kabul, kanaat ve karar aşamalarından bahsedeceğiz. Kabul aşamasında daha önce CHP'li belediyelere giden, seçim vaatleri verilen ancak yerine getirilmeyenler anlatılacak. Yine kanaat noktasına geldiğimizde AK Parti neleri yapabilir bunlardan bahsedecek. Sadece yol, su, elektrik gibi kentsel dönüşüm gibi düşünmemek gerekiyor.

Kadınları, engellileri, sosyal hayatı, kültürü de kapsayan geniş kapsamlı bir vaatler zincirinden bahsedecek AK Parti seçmenin karşısına çıkarken. Ve son aşama, karar aşaması. Bu da elbette seçmenin oyu demek. Yine bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti tarafından kapsamlı şekilde yürütülecek diyebiliriz. "Gerçek Belediyecilik" sloganıyla seçmenden oy isteniyor olacak. Oldukça önemli günler elbette önümüzdeki son 1 ay diyebiliriz seçime giden süreçte. Bunlar da yapıldıktan sonra adaylar artık kendi çalışmalarını yürütecekler. Bizler de mümkün olduğu kadar yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.