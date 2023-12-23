23 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'de aday belirleme mesaisi! AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde işbirliği yapacak
Başkan Erdoğan, hafta sonunda da farklı iller için temayül yoklaması yapacak. AK Parti ile MHP Heyeti'nin 13. Randevusunda mutabakata varıldı. 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak. Kim hangi illerde aday çıkaracak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. İşte haberin detayları…