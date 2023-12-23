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AK Parti'de aday belirleme mesaisi! AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde işbirliği yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 09:50
Başkan Erdoğan, hafta sonunda da farklı iller için temayül yoklaması yapacak. AK Parti ile MHP Heyeti'nin 13. Randevusunda mutabakata varıldı. 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak. Kim hangi illerde aday çıkaracak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. İşte haberin detayları…
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