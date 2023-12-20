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AK Parti'de aday belirleme çalışmaları! AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 14:00
AK Parti'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor. Rüya Akkuş son durumu Ankara'dan aktardı.
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