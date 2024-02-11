11 Şubat 2024, Pazar
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AK Parti'de acı kayıp! AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kaza sonrası otomobilin sürücüsü adliyeye sevk edilirken Baltacı son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Diğer yandan Başkan Erdoğan yayınladığı taziye mesajında "Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar..