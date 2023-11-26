AK Parti’de 81 ilde temayül yoklaması

AK Parti'de yerel seçimler için 81 ilde temayül yoklaması yapılıyor. Yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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