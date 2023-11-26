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AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 15:32
AK Parti'de yerel seçimler için 81 ilde temayül yoklaması yapılıyor. Yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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