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AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti! O iller hangileri? Gidenlerin yerlerine kimler geldi? Detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 01:47
Son dakika... AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi masaya yatırıldı. AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti. Peki, o iller hangileri? Gidenlerin yerlerine kimler geldi? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
AK Parti’de 7 ilde il başkanları değişti!
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti!
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