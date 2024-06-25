AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti! O iller hangileri? Gidenlerin yerlerine kimler geldi? Detaylar A Haber'de...

Son dakika... AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi masaya yatırıldı. AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti. Peki, o iller hangileri? Gidenlerin yerlerine kimler geldi? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.