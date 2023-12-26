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AK Parti'de 6 ilde Temayül Yoklaması

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Giriş: 26.12.2023 16:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını AK Parti Genel Merkezi'nde yürütüyor. Bugün altı ilin temayül yoklaması yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
AK Parti’de 6 ilde Temayül Yoklaması
AK Parti'de 6 ilde Temayül Yoklaması
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