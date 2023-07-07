AK Parti’de 6 il başkanlığına atama! Yerel Seçimler için hazırlıklar sürüyor

AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda; Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Malatya il başkanlıklarına yeni isimler atandı. Atamalar, AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi. Eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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