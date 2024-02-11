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AK Parti'de 51 ilde ilçe adayları açıklanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 09:58
AK Parti'de aday mesasisi sürüyor. İlçe adayları ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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