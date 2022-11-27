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AK Parti’de 2023 Yolunda dev buluşma! İstanbul buluşmasına saatler kaldı

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 09:49
AK Parti, bugün İstanbul'da geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı yapacak. "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" adıyla yapılacak dev toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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