AK Parti’de 2023 Yolunda dev buluşma! İstanbul buluşmasına saatler kaldı

AK Parti, bugün İstanbul'da geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı yapacak. "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" adıyla yapılacak dev toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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