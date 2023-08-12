Ak Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor?

AK Parti, 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak, sonrasında da gelenekselleşmiş kampını toplayacak. Yeni yasama yılı ve yerel seçimler ele alınacak. Bu süreçte İstanbul Ankara gibi iller için de özel bir çalışma yürütülecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.