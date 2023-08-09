09 Ağustos 2023, Çarşamba
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AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor
Meclis kapandı ama AK Parti için yerel seçim hazırlıkları asıl şimdi başlıyor. Teşkilat sahada. Vekiller de kırsala inecek, 2023 şehir buluşmaları adı altında bakanlara da görev düşecek.