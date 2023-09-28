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AK Parti yerel seçime kilitlendi! Yerel seçim çalışması 7 Ekim’de başlıyor

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Giriş: 28.09.2023 08:53
Türkiye Yüzyılı için 'hep yeni hep ileri' mottosuyla hareket eden AK Parti, 7 Ekim Kongresi ve 2024 Yerel Seçim çalışmalarına kilitlendi. Genel seçimden zaferle çıkan AK Parti, 7 Ekim'de yapacağı kongreyle birlikte yerel seçim çalışmalarına start verecek. İşte detaylar...
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