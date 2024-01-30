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AK Parti yerel seçimde neler vaat ediyor? Seçim beyannamesinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 08:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin beyannamesini açıklayacak. Peki beyannamede neler var, hangi başlıklar ön plana çıkıyor? A Haber Ankara muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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AK Parti yerel seçimde neler vaat ediyor?
AK Parti yerel seçimde neler vaat ediyor?
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