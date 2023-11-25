25 Kasım 2023, Cumartesi
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Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
AK Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Cezayir ziyareti dönüşünde Yerel Seçimlerle ilgili konuştu. "Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde de iddialıyız" diyen Erdoğan, adayların duyurusunun yapılacağı tarihi açıkladı.