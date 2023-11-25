AK Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Cezayir ziyareti dönüşünde Yerel Seçimlerle ilgili konuştu. "Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde de iddialıyız" diyen Erdoğan, adayların duyurusunun yapılacağı tarihi açıkladı.