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AK Parti yerel seçim beyannamesinde neler var? Vatandaşa ne vaat veriliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 12:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçim beyannamesini açıkladı. Peki AK Parti yerel seçim beyannamesinde neler var? Vatandaşı ne vaat veriliyor? Uzmanlar A Haber canlı yayınında yorumladı.
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Vatandaşa ne vaat veriliyor?
Vatandaşa ne vaat veriliyor?
AK Parti seçim beyannamesi videosu
AK Parti seçim beyannamesi videosu
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