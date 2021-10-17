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AK Parti vekilleri ve gazetecilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na A Haber canlı yayınında sert tepki! FETÖ diline amade

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.10.2021 14:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kamu memurlarını tehdit etmesiyle Türkiye gündemine oturdu. AK Parti tarafından gelen tepkiler çığ gibi büyürken gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. A Haber canlı yayınında Kemal Kılıdaroğlu'nun skandal açıklaması değerlendirildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamada, "FETÖ siyaset dilinin emrine amede olan açık bir ilişki kurmaya başladı. Kılıçdaroğlu bunları tesadüfen söylemiyor, bilinçli bir strateji izliyor." dedi.
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