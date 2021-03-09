AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İYİ Parti, CHP ve HDP arasındaki tweet krizini ele alan Akbaşoğlu ve Bülbül, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına değindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İYİ Parti, CHP ve HDP arasındaki tweet krizini ele alan Akbaşoğlu ve Bülbül, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına değindi.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

A Haber'e özel röportaj veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Adına Millet İttifakı denilen ancak yaklaşımlarıyla Şer İttifakı olan bir ittifaktan bahsediyoruz. Hem CHP hem de İYİ Parti adeta HDP'nin vesayeti altında siyasi yaklaşım altında göründü. Kars Belediyesi'nin HDP tarafından kazanılması İYİ Parti'nin yaklaşımları nedeniyle olmuştur. Aynı şekilde İstanbul da. Kendi aralarındaki ittifakı gizlemeye çalışsalar da son tweet krizi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor. Sonuç olarak açıktan bir ittifak olsa da gizlemeye çalışıyorlar ancak her seferinde kendilerini açığa çıkartıyorlar." dedi.

İttifaktaki çatlakları gözler önüne seren Akbaşoğlu, "İYİ Parti yöneticilerinden bazıları tepkilerini ortaya koydu. Sayın Akşener ise hem CHP'yi memnun edecek hem de kendi partisi içindekileri ortada tutacak bir mesaj vermeye çalıştı. 'İçerde biz bir takım ittifakları devam ettirelim. Denge siyasetini devam ettirelim, dışarı çıktığımızda Türkiye'nin gözü önünde de bir tavır koymuş gibi olalım' tavrı artık deniz bittiği için olmuyor." ifadelerini kullandı.

"DİYET ÖDEME MESAJI"

Kriz çıkartan paylaşıma da değinen Akbaşoğlu, "CHP, Ankara ve İstanbul'da belediyeleri kazanmasını hem HDP hem de İYİ Parti ile ittifakına bağlı. İmamoğlu'nun paylaşımı da diyet ödemedir. Denge siyaseti çerçevesinde her ikisini de eşitleyerek birlikteliğe devam edelim mesajı veriliyor. İYİ Parti'den bazıları karşı çıkarken, Meral Akşener toparlamaya çalışıyor. Bu gelişmeler karşısında İYİ Parti'nin seçim yapması lazım. İYİ Parti ya göründüğü gibi olacak ya da olduğu gibi görünecek. İYİ Parti'nin kendini netleştirmesi gerekir. " şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ'DE PKK-FETÖ SIKIŞMIŞLIĞI"

Özellikle CHP yönetiminin İBB'de Selahattin Demirtaş'ın PKK içinde görev alan terörist kardeşinin kitaplarının satışa çıkartılması, Çekmece Belediyesi'nde PKK amplemli parkın olması İYİ Parti seçmeninde huzursuzluk yapıyor. Bir yandan PKK bir yandan FETÖ ile ilişki İYİ Parti'de sıkışmışlığı gösteriyor.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber'e özel röportajında Millet İttifakı'ndaki tweet krizini ele aldı.

Önemli açıklamalarda bulunan Bülbül, "Tweetten İYİ Parti'nin neden alındığını anlamak güç. Ekrem İmamoğlu malumu ilan etti. Kendisini başkan yapan yapılara, siyasi partilere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aracılığıyla tebriklerini iletti. Pervin Buldan ve Meral Akşener gibi. Anlaşılan o ki; yapılan iş ya da bu birliktelik ayıplı bir iş ki ortaya çıkınca bir anda büyük bir tedirginlik yaşandı. Bu yapının İBB Başkanı değil de Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçtiğini düşünelim. Ortaya çıkacak manzara konusunda, şuan bu yaşadıklarımız milletime bir takım fikirler verir diye düşünüyorum. Böyle bir tabloda gerek anayasa taslağında olduğu gibi bunlar milletin gündeminden kaçırılacak hususlar değildir. Millet İttifakı denilen yapıda böyle bir şeffaflık yok. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne karşılar. Parlamenter sistem gesin ki herkes bir tarafından çeksin istiyorlar. Böyle bir yanın Türkiye'nin yönetimine talip olurken Türkiye'nin ne hale gelebileceğini milletimize bırakıyorum." dedi.

"ÇIKTIKLARI YOL YOL DEĞİL"

İYİ Parti ve CHP'nin amaçlarına tepki gösteren MHP'li Bülbül, "Bu yapıların, partilerin koordinasyonunu sağlayanların nasıl bir bakış açısında olduğuna bakmak lazım. Kimileri üs takıl diyebilir, fakat bir yapı var ve muazzam bir gayret sarf ediyor. Bu ittifakın sarsılmaması için ciddi bir gayret gösteriliyor. Biz hiçbir parti dağılsın istemiyoruz ancak çıktıkları yol yol değil. Yaptıkları siyaset sürdürülebilir değil. Milletin önünden kaçırılan yapılan bu işler patlayacaktır. Arızalar verildiğinde neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.