17 Mart 2023, Cuma
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AK Parti ve MHP'den sonra BBP'den de Başkan Erdoğan kararı
AK Parti ve MHP'nin grup kararlarının ardından Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP de Merkez Karar Yönetim Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı adaylarının Başkan Erdoğan olduğunu açıkladı.