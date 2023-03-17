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AK Parti ve MHP'den sonra BBP'den de Başkan Erdoğan kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2023 15:22
AK Parti ve MHP'nin grup kararlarının ardından Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP de Merkez Karar Yönetim Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı adaylarının Başkan Erdoğan olduğunu açıkladı.
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