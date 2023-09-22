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AK Parti ve MHP'de yerel seçim hazırlıkları! 5 kişilik çalışma grubunda kimler var?

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Giriş: 22.09.2023 14:41
Partilerde yerel seçim hazırlıkları sürerken Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP ortak bir yol haritası belirleyecek. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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AK Parti ve MHP'de yerel seçim hazırlıkları!
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