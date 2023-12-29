AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak! Başkan Erdoğan 1 Ocak’ta üst komisyonu toplayacak

Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde de iş birliğini sürdürecek. AK Parti ile MHP arasındaki protokolün ayrıntıları ortaya çıktı. 30 Büyükşehir'in 28'inde AK Parti seçime girecek. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 kentte de beraber hareket edilecek. Peki AK Parti, hangi illerde aday gösterecek, MHP ile yarışacağı iller ise hangileri olacak? İşte detaylar..

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