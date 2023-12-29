29 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak! Başkan Erdoğan 1 Ocak’ta üst komisyonu toplayacak
Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde de iş birliğini sürdürecek. AK Parti ile MHP arasındaki protokolün ayrıntıları ortaya çıktı. 30 Büyükşehir'in 28'inde AK Parti seçime girecek. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 kentte de beraber hareket edilecek. Peki AK Parti, hangi illerde aday gösterecek, MHP ile yarışacağı iller ise hangileri olacak? İşte detaylar..