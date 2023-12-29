29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak! Başkan Erdoğan 1 Ocak’ta üst komisyonu toplayacak

AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak! Başkan Erdoğan 1 Ocak’ta üst komisyonu toplayacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 19:43
Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde de iş birliğini sürdürecek. AK Parti ile MHP arasındaki protokolün ayrıntıları ortaya çıktı. 30 Büyükşehir'in 28'inde AK Parti seçime girecek. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 kentte de beraber hareket edilecek. Peki AK Parti, hangi illerde aday gösterecek, MHP ile yarışacağı iller ise hangileri olacak? İşte detaylar..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak!
AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
İstanbul trafiğinde son durum!
İstanbul trafiğinde son durum!
CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor!
CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor!
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapatıldı!
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapatıldı!
Görünmez uçak ANKA-3 göklerde!
Görünmez uçak ANKA-3 göklerde!
CHP-İYİ Parti hattında yüksek gerilim!
CHP-İYİ Parti hattında yüksek gerilim!
Kentsel Dönüşüm alanları belirlendi!
Kentsel Dönüşüm alanları belirlendi!
Rusya’dan intikam saldırısı mı?
Rusya'dan intikam saldırısı mı?
Avrupa’da ki İslam düşmanlığı!
Avrupa’da ki İslam düşmanlığı!
YSK’nın misafir seçmen kararı
YSK'nın misafir seçmen kararı
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Daha Fazla Video Göster