AK Parti ve MHP yerel seçim masaya oturacak! Seçim çalışmaları için gözler 7 Ekim sonrasında

AK Parti, 7 Ekim'deki kongrenin ardından MHP ile masaya oturacak. İki partinin oluşturacağı heyetler, yerel seçimlerde ittifak yapılacak il ve ilçeleri belirleyecek. Son kararı ise Genel Başkanlar verecek…

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