AK Parti ve MHP seçim yasasında anlaştı! Mart ayında TBMM’ye sunulacak

Son dakika haberine göre... AK Parti ve MHP, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda uzlaştı. Seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek, milletvekili transferi sona eriyor. Kritik teklif, mart ayının ilk haftasında Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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