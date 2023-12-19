AK Parti ve MHP heyetleri 12. kez buluştu! 30 büyükşehir 28’inde AK Parti desteklenecek

AK Parti'de gözler artık açıklanacak adaylarda. Aday belirleme komisyonu bu hafta da Başkan Erdoğan'ın önderliğinde mesaisini sürdürecek. İller bazında temayül yoklaması yapılacak. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde de sona gelindi.

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