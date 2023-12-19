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AK Parti ve MHP heyetleri 12. kez buluştu! 30 büyükşehir 28’inde AK Parti desteklenecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 09:12
AK Parti'de gözler artık açıklanacak adaylarda. Aday belirleme komisyonu bu hafta da Başkan Erdoğan'ın önderliğinde mesaisini sürdürecek. İller bazında temayül yoklaması yapılacak. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde de sona gelindi.
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