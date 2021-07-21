AK Parti ve CHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bayramda Kovid-19 tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

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