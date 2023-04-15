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AK Parti teşkilatlarının seçim çalışmaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 13:46
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala İstanbul AK Parti teşkilatlarının çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşlar ve Milletvekili adayları Sultangazi’de Sahur programında bir araya geldi.
AK Parti teşkilatlarının seçim çalışmaları
AK Parti teşkilatlarının seçim çalışmaları
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