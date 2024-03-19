AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel'den Çorlu vaadi: İl olmaya aday en hazır kent olacak

AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programında projelerini anlattı. Yüksel, "Tekirdağ’da milattan önce bir belediye anlayışı var" ifadelerini kullandı. "Tekirdağ'da suya indirim olacak" diyen Yüksel, Çorlu için vaadini açıkladı.

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