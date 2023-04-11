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AK Parti startı "Doğru zaman doğru adam" sloganıyla verdi! Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 16:32
2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıkladı. Seçimlere "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. Başkan Erdoğan, seçim beyannamesini açıklamadan önce salonun dışında bulunan halka da hitap ederken, "Gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz." dedi. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesinden detaylar...
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