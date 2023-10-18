AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaptırım kararına sert tepki: Baskıyla hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz

ABD Hazine Bakanlığı, Gazze, Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar'da bulunan Hamas bağlantılı kişilere yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD bu yaptırım kararıyla birlikte açık bir şekilde Filistin'in yanında olanlara tehdit ve baskı ile boyun eğdirmeye çalıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin olarak "aptırımla, baskıyla, engellemeyle, suç üretmeyle hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz" dedi.