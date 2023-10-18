18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaptırım kararına sert tepki: Baskıyla hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaptırım kararına sert tepki: Baskıyla hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2023 17:12
ABD Hazine Bakanlığı, Gazze, Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar'da bulunan Hamas bağlantılı kişilere yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD bu yaptırım kararıyla birlikte açık bir şekilde Filistin'in yanında olanlara tehdit ve baskı ile boyun eğdirmeye çalıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin olarak "aptırımla, baskıyla, engellemeyle, suç üretmeyle hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz" dedi.
ABD bölgedeki çatışmaları körükledi
"ABD bölgedeki çatışmaları körükledi"
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yaptırım kararına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yaptırım kararına sert tepki
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev!
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev!
Planı itiraf etti! Skandalı dünya izledi
Planı itiraf etti! Skandalı dünya izledi
Bakan açıkladı! 208 kişi yakalandı
Bakan açıkladı! 208 kişi yakalandı
A Haber Ramallah’ta!
A Haber Ramallah’ta!
Lübnan’da İsrail’e tepki protestosu!
Lübnan’da İsrail’e tepki protestosu!
Türkiye’de Gazze için 3 günlük milli yas
Türkiye'de Gazze için 3 günlük milli yas
Katliam sonrası Batı Şeria’da gerilim!
Katliam sonrası Batı Şeria’da gerilim!
Katliama Avrupa ne dedi?
Katliama Avrupa ne dedi?
Putin’den katliama tepki
Putin'den katliama tepki
Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor
Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor
Daha Fazla Video Göster