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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 14:12
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında batı ülkelerini de suçlayan Çelik, "Türkiye'nin arabuluculukta anahtar ülke olmasına destek verilmemesinin sonucu" dedi. Türkiye'nin AB üyeliği süreci hakkında da konuşan Sözcü Çelik, "AB'nin küresel güç, bölgesel güç olmak için Türkiye'yi ihtiyacı vardır" ifadelerine yer verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şer şebekesine karşı tabii ki devletimi savunacağım" şeklinde konuştu.
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