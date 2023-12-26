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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde

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Giriş: 26.12.2023 19:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor. Terör operasyonlarının devam ettiğini belirten Ömer Çelik "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözleri ile ilgili de "Özel, Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzleme düşmüştür" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
"Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde"
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