AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor. Terör operasyonlarının devam ettiğini belirten Ömer Çelik "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözleri ile ilgili de "Özel, Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzleme düşmüştür" ifadelerini kullandı.