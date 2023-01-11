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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş: 11.01.2023 13:58
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun TSK'yı hedef almasıyla ilgili, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları haddini aşan boyuta ulaştı" ifadelerini kullandı.
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