AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm gücüyle devam ettiğini belirten Çelik, bu mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet, şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetinin 645'inci gününe girdiğini anımsatan Çelik, "Dünya tarihindeki en büyük, kendi evladına kavuşmak için verilen en güçlü mücadelelerden bir tanesi. Onlara bir kere daha buradan AK Parti Genel Merkezinden sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

"TEDİRGİN EDİCİ BİR TABLO"



Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili yakın takiplerinin devam ettiğini belirten Çelik, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir çalıştay düzenledi, partimizde de Çevre ve Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız konuyu takip ediyor. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz, son derece tedirgin edici bir tablo. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri güçlü bir şekilde yerine getirilecek." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada konuyu bizzat takip ettiğini ve talimatlarını verdiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabiat rakibimiz değil tabiat kader arkadaşımızdır, evimizdir, çevre kaderimizdir. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Bu deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak ve kurtarmak için çok ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bakanımızın açıkladığı eylem planı tavizsiz bir biçimde uygulanacaktır. Bu vesileyle biyolojik arıtma tesislerini yapmanın ne kadar önemli olduğu, biyolojik arıtma tesisi yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin de ne kadar yanlış bir iş olduğu bir kere daha ortaya çıktı."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 300 kişilik bir ekibin 91 noktada Marmara Denizi'nin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Çelik, şunları söyledi:

"Acil eylem planı hemen devreye girmiştir. Bu 3 yıllık plan çerçevesinde tamamlanacak bir eylem planıdır ama tabii ki bütün dış şartlar ne olursa olsun, iklim değişikliğinden başka unsurlara kadar insan eliyle kirlenmeye karşı en güçlü mücadeleyi vermemiz gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum. Arkadaşlarımız Meclis'te de bu konunun takibini yapacaklar. Grup Başkanvekillerimizden bilgi aldık. Önergeler verilecek ve bu çerçevede bütün partilerin katılımıyla bunun takibi gerçekleştirilecek. Partimiz gerek Meclis'te gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olmaya devam edecek. Bu gündemimizde kalmaya devam edecek. Çevre Şehircilik Başkanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yakın ilişki içerisinde atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde izleniyor. Bu eylem planının hayata geçmesi demek ortaya çıkan bu kötü manzaranın yok edilmesi için adımların atılmaya başlandığının göstergesi."

Çevre konusunun 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yoğun bir biçimde işlendiğini anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sadece o gün ortaya koyduğu çerçeve bundan sonrası kabinemiz için ve partimiz için bir talimattır, bir çerçevedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün, Zonguldak, İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman'da 10 millet bahçesinin açılışını yaptığını hatırlatan Çelik, "Vatandaşlarımıza nefes aldıracak, şehirlerimizi daha yeşil, daha yaşanabilir hale getirecek bu millet bahçeleri projelerini çok yakın bir şekilde takip ediyoruz." diye konuştu.

"ÇEVREYE DUYARLILIKLA İLGİLİ SİYASET EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARIMIZDAN BİRİNİ OLUŞTURUYOR"



Çelik, aynı gün Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin Hopa'daki içme suyu arıtma tesislerinin açılışlarının gerçekleştirildiğini anımsatarak "Atık arıtma tesislerinin ve temiz suyu korumakla ilgili faaliyetlerin partimiz açısından, siyasetimiz açısından öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtmek isterim. Çevre siyaseti, çevreye duyarlılıkla ilgili siyaset en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Alanya, Kocaeli'nin Körfez, İstanbul'un Tuzla, Ankara'nın Kızılcahamam ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde atık getirme merkezlerinin de hayata geçtiğini dile getiren Çelik, "Şimdiye kadar 61 millet bahçesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Böylece büyük bir nefes alma alanı, şehirlerimiz için çevre duyarlılığını gösteren yaşanabilir şehirlerin katsayısını artıran önemli bir altyapı ortaya çıkmış oldu. 46 ilimizde 10 milyon metrekarelik bir alana sahip 80 millet bahçesi de yapım aşamasındadır. Böylece bunların da eklenmesiyle daha büyük bir zemin elde edilmiş olacaktır." dedi.

Çelik, tüm bunların yapılabilmesi için birtakım yan faktörlerin, birtakım temel faktörlerle devreye girmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu alanda yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi doğalgazın yaygınlaştırılmasıdır. Doğalgazın yaygınlaştırılmasının çevrenin korunmasına büyük bir etkisi vardır. Geniş kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor, emisyonla ilgili yapılan müdahaleler de nihayetinde bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunlar gerek Çevre Şehircilik Başkanlığımızın partimize yaptığı sunumlar gerekse MYK'de MKYK'de MYK'ye ve MKYK'ye üye arkadaşlarımızın kendi bölgeleriyle ilgili getirdikleri duyarlılıklar bakımından güçlü bir şekilde takip ediliyor. Çevre siyasetinin en önemli siyasi kalemlerimizden, en baştaki siyasi kalemlerimizden biri olduğunu ifade etmek isterim."

HDP'NİN KAPATILMASI İSTEMİYLE YENİDEN DAVA AÇILMASI



AK Parti Sözcüsü Çelik, "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." dedi.