AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar: Batı hükümetleri ikiyüzlü

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma tepki gösterirken Batılı devletlerin soykırımı desteklediğini belirterek "İkiyüzlüler" dedi. İsrail'in Gazze'deki ateşkesi taktik bir ara olarak gördüğüne de dikkat çeken Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti bunu pek uzatmaktan yana gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN