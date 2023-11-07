AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası çarpıcı İsrail yorumu: Nazilerin yaptığını Netanyahu yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail'in büyük bir soykırım yaptığını ifade ederken Netanyahu hükümetine karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Çelik AB ülkelerinin İsrail'in peşine katıldığını söylerken, kadın ve çocukların katledildiğini ifade etti. Çelik diğer yandan CHP'de yaşanan genel başkan değişimine de değinirken "CHP aynı CHP. Biz orada bir değişim göremedik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .