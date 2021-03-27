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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki! İnsanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır

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Giriş: 27.03.2021 09:54
Güncelleme:27.03.2021 09:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik konuya ilişkin "Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
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