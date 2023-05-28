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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar: CHP sözcüsü telaş içinde konuşuyor

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Giriş: 28.05.2023 19:20
Son dakika haberi… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “CHP sözcüsü telaş içinde konuşuyor” ifadelerini kullanan Çelik, “Suyu bulunduran açıklama CHP’den geldi” dedi.
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