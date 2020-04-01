- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e flaş açıklamalar
A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden İspanya ve İtalya'ya yaptığı yardımları eleştiren zihniyete tokat mahiyetinde cevaplar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.