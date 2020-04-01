AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e flaş açıklamalar

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden İspanya ve İtalya'ya yaptığı yardımları eleştiren zihniyete tokat mahiyetinde cevaplar verdi.