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01.04.2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e flaş açıklamalar

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden İspanya ve İtalya'ya yaptığı yardımları eleştiren zihniyete tokat mahiyetinde cevaplar verdi.

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