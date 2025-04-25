AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber paylaşımı!

Kurulduğu günden bu yana başarılı yayın politikasıyla izleyicinin teveccühünü kazanan, Turkuvaz Medya Grubu’nun öncü markalarından “haberin kanalı” A Haber, 14. yaşını kutluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te, A Haber'e tebrik mesajı yayınladı. Çelik, "A Haber'in kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Doğru habercilik ve demokrasi mücadelesi için kararlı duruşuna emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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