21 Aralık 2023, Perşembe
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlere ilişkin açıklamasında, AK Parti'nin 15 ilde aday çalışmalarını tamamladığını ifade etti. CHP lideri Özel'in Milli Savunma Bakanı Güler'e yönelik ifadelerine de cevap veren AK Partisi Sözcüsü Çelik "Kınanacak ifadeler. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır" dedi.