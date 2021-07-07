AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye sicili en temiz devlettir

Son dakika haberi... AK Parti MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Müsilaj seferberliğinde 140 tesise 18 milyon ceza kesildiğini belirten Çelik, "7 ilde 8 bin 739 denetim yapıldı. Temizlik çalışmalarından sonra ortaya çıkan tablo sevindirici" ifadelerini kullandı. ABD'nin insan ticareti raporuna da tepki gösteren Çelik, "Türkiye sicili en temiz devlettir." dedi. Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC ziyaretiyle ilgili Çelik, "Bundan rahatsız olanlara kendi işinize bakın diyoruz." açıklamasında bulundu.

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