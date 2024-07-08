AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası kritik açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığı özelinde konuşan Çelik, "Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.