26 Ekim 2024, Cumartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Komşumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.” dedi.