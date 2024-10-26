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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Komşumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Komşumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 15:25
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.” dedi.
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Komşumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz
"Komşumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz"
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