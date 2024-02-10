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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Çok kısa zamanda saldırının detayları ortaya çıkacak."

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 19:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e telefon bağlantısı ile bağlandı. Çelik, alçak saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Gerçekleşen saldırıyı lanetliyorum Son zamanlarda üst üste bazı terör eylemleri gerçekleşti. Saldırı hakkında herhangi bir şey söylemek için erken. Güvenlik güçleri çalışmalarını yürüyor. Çok kısa zamanda saldırının detayları ortaya çıkarılacak. Emniyet güçleri ve adli taraf bunu değerlendirecektir. Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış odaklı yaklaşımlar bölgede kaos isteyenlerin karşısında dimdik duruyorlar. Bir takım eylemlerle istikrarsızlık senaryoları ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" mottosu planlarını bozuyor. Terör örgütleri üzerinde vekalet savaşları veriliyor. Halkımızın demokrasiye yüksek bağı bu oyunları bertaraf edecek. Allah milletimizi her türlü felaketten esirgesin. Emniyet güçlerimiz hem huzur ortamı hem de seçim güvenliği açısından her türlü kapasiteyi ortaya koyacaktır." ifadelerine yer verdi.
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