AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD'nin bölgeye savaş gemisini göndermesi olayları körükledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayından önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Filistin'de yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye'de 3 gün boyunca yas ilan edileceğini ifade ederken bu karara ilişkin "Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesi" dedi. ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini yönelik de konuşan Çelik "Batı'dan barış için diplomasi performansı göremedik." ifadelerini kullandı. Kimsenin Türkiye'yi taraf seçmeye zorlamaması gerektiğini söyleyen Çelik "Kimsenin bize tercih dayatma yetkisi yoktur" dedi. Çelik ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamalarının erteleneceğine yönelik iddiaları da yalanlarken "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .